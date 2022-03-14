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"Живой город" запустил флешмоб против сноса исторических зданий на Рижском проспекте

фото ЗакС политика "Живой город" запустил флешмоб против сноса исторических зданий на Рижском проспекте

Петербуржцы провели флешмоб против сноса исторических зданий на Рижском проспекте, сообщило 13 марта движение "Живой город". Активисты фотографировались на фоне предназначенных к демонтажу домов, держа в руках их выполненные до революции снимки.

"Холдинг Setl Group планирует перестроить квартал между переулками Лодыгина и Ревельским — снести советские постройки и сохранить два из трех исторических зданий, формирующих уличный фронт. Петербуржцы запустили флешмоб в защиту дореволюционных построек — они добиваются не только их сохранения, но и воссоздания утраченного в советские годы архитектурного убранства", — сообщили в "Живом городе".

В планах компании значится снос строений с последующим возведением жилого комплекса, чья высота будет достигать девяти этажей. В квартале располагаются три дореволюционных здания — дом Лапина 1840 года постройки, Механический и меднолитейный завод В. Т. Однера и дом, построенный по проекту Г.И. Котенкина. В советское время фасады этих домов подверглись переделке, из-за чего лишились части своего убранства.

В феврале петербуржцы обратились с открытым письмом к губернатору Александру Беглову и гендиректору строительной компании Яну Изаку. В тексте они просили "скорректировать проект застройки квартала таким образом, чтобы сохранить все существующие в нем исторические здания", а заодно воссоздать их первоначальный облик. "Это подчеркнет, что петербургские власти и компания Setl Group подходят к вопросу сохранения культурно-исторического наследия города со вниманием и заботой, и на столетия вперед преобразит этот квартал", — предположили они.

Фото: «Живой город»


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