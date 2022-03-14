ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:47

Правительство определило максимумы займов для обращения за "кредитными каникулами"

фото ЗакС политика Правительство определило максимумы займов для обращения за "кредитными каникулами"

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных значениях займов, по которым россияне смогут обращаться в банки для предоставления "кредитных каникул", сообщила 14 марта пресс-служба правительства. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Для потребительских кредитов установлены следующие лимиты: 300 тысяч рублей для физлиц, 350 тысяч рублей — по ИП, 100 тысяч по кредитным картам и 700 тысяч по автокредитам. Что касается ипотеки, то максимум для Москвы составил шесть миллионов рублей, для Петербурга, Московской области и регионов в составе Дальневосточного федерального округа — четыре миллиона рублей. В прочих регионах максимум по ипотеке составил три миллиона.

Как говорится в сообщении на сайте кабмина, решение было принято "в рамках комплекса мер поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций". Согласно условиям предоставления "кредитных каникул", до 30 сентября граждане могут обратиться в банки в случае снижения доходов на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году. При этом "каникулы" распространяются на кредиты, полученные до 1 марта 2022 года, а льготный период обслуживания такого займа может составить от одного до шести месяцев.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости14 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама