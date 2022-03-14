Правительство определило максимумы займов для обращения за "кредитными каникулами"

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных значениях займов, по которым россияне смогут обращаться в банки для предоставления "кредитных каникул", сообщила 14 марта пресс-служба правительства. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Для потребительских кредитов установлены следующие лимиты: 300 тысяч рублей для физлиц, 350 тысяч рублей — по ИП, 100 тысяч по кредитным картам и 700 тысяч по автокредитам. Что касается ипотеки, то максимум для Москвы составил шесть миллионов рублей, для Петербурга, Московской области и регионов в составе Дальневосточного федерального округа — четыре миллиона рублей. В прочих регионах максимум по ипотеке составил три миллиона.

Как говорится в сообщении на сайте кабмина, решение было принято "в рамках комплекса мер поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций". Согласно условиям предоставления "кредитных каникул", до 30 сентября граждане могут обратиться в банки в случае снижения доходов на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году. При этом "каникулы" распространяются на кредиты, полученные до 1 марта 2022 года, а льготный период обслуживания такого займа может составить от одного до шести месяцев.