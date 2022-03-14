Петербургские рестораторы готовятся переписывать меню из-за резкого подорожания продуктов

Обвал рубля и нарушение логистических цепочек привели к резкому подорожанию импортных продуктов в петербургском общепите, сообщил 14 марта "Деловой Петербург". По данным издания, в среднем рост цен на иностранные ингредиенты составляет от 30 до 50 %. Это влечет повышение стоимости среднего чека в заведениях, из-за чего из меню пропадают многие блюда и алкогольные напитки.

По словам основателя гастропабов "Коза Дереза" Евгения Ларченко, сложной представляется ситуация с алкоголем. По словам ресторатора, поставщики перешли на поставки только по полной предоплате, из крепкого алкоголя в заведениях имеется только водка и настойки на ней, а также несколько позиций джинов. Что касается вина, то исчезли недорогие качественные марки: "Есть либо что–то непригодное для употребления, чем лучше мыть руки, нежели принимать внутрь. Или есть вино среднее, но по высокой цене".

Глава компании Gastronoma Данил Герасимиди заявил изданию, что изменения меню ждут всех владельцев общепита, а кто промедлит с этим, рискует обанкротиться. Избежать закрытия в таком случае поможет лишь реконцепция с учетом возможностей по закупкам. В свою очередь, глава комитета малого и среднего предпринимательства в сфере общественного питания "Деловой России" Максим Жуков выразил мнение, что подорожание продуктов вызвано, в том числе, тем, что "поставщики просто не понимают, какие цены выставлять". По его словам, рестораторы поднимают сейчас цены на 10-20 %, что должно удержать их бизнес в границах рентабельности.

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