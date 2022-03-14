Вишневский обратится к Беглову из-за ситуации со сносом "Винного городка"

Депутат Заксобрания Борис Вишневский ("Яблоко") сообщил 14 марта о намерении обратиться к губернатору Александру Беглову из-за ситуации с реконструкцией "Василеостровского винного городка" на Уральской улице, 1. Парламентарий получил часть ответ Госстройнадзора, куда обращался в связи с начавшимся сносом здания.

Согласно проекту, на который "Максидом" получил разрешение Госстройнадзора и одобрительное заключение КГИОП, от "Винного городка" "сохраняется три фрагмента: два торцевых и центральный фрагмент лицевого фасада (в целом демонтируется примерно 40 процентов лицевого фасада)", сообщил Вишневский в своем Telegram-канале. По словам депутата, дворовый фасад будет полностью демонтирован, также сносу подлежат внутренние конструкции.

Как полагает Вишневский, "есть все основания считать выдачу заключения КГИОП незаконной". Он объясняет это тем, что "восстановление [исторического] облика в обязательном порядке должно проходить рассмотрение на специальной рабочей группе" с участием членов Совета по сохранению культурного наследия. При этом никакого рассмотрения не было, утверждает депутат. Также он ссылается на мнение градозащитника Александра Кононова, усмотревшего при сличении различных разделов проекта "признаки вероятной фальсификации данных о техническом состоянии здании".

"Единственная хорошая новость — проектом все-таки предусмотрено сохранить старинные металлические колонны, наиболее ценный внутренний элемент здания, — заключил Вишневский. — Готовим обращение к губернатору — чтобы он отменил заключение КГИОП и обязал рассмотреть вопрос на указанной рабочей группе (в нее входит, в том числе, Кононов)".

Напомним, в феврале появились известия о сносе здания "Винного городка". Участком владеет компания "Максидом", в 2020 году она обещала сохранить историческую постройку.

Фото: Константин Леньков