Десантника, погибшего в ходе "спецоперации", похоронили в Пушкине

В Пушкинском районе Петербурга 13 марта простились с 25-летним ефрейтором Сергеем Абрамченко, погибшим в первый день "специальной военной операции" на Украине 24 февраля.

На церемонии присутствовал депутат Законодательного собрания Андрей Горшечников. Фотографии с похорон он опубликовал на своей странице "ВКонтакте". Парламентарий писал, что Абрамчик был призван из Ставропольского края.

На сайте Смольного опубликовали соболезнования губернатора Петербурга Александра Беглова близким и родным Абрамченко. Погибшего представили к ордену Мужества.

"Мужественный, сильный человек, он боролся за мирную жизнь на Донбассе, защищал национальную безопасность России, честно и беззаветно исполнял свой воинский долг. Сергей Александрович погиб, защищая право людей на жизнь. Разделяю горе вашей семьи. Россию называют страной героев. Ваш сын – один из них. Вечная ему память", - приводит слова главы города пресс-служба.

Напомним, ранее в Ленинградской области похоронили двух военнослужащих, погибших во время специальной военной операции. Министерство обороны 2 марта впервые сообщило о потерях за время "спецоперации". В ведомстве заявляют, что за неделю погибло 498 российских солдат. Более актуальных данных министерство не представляло.