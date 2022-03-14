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Новости 11:44

Десантника, погибшего в ходе "спецоперации", похоронили в Пушкине

фото ЗакС политика Десантника, погибшего в ходе "спецоперации", похоронили в Пушкине

В Пушкинском районе Петербурга 13 марта простились с 25-летним ефрейтором Сергеем Абрамченко, погибшим в первый день "специальной военной операции" на Украине 24 февраля. 

На церемонии присутствовал депутат Законодательного собрания Андрей Горшечников. Фотографии с похорон он опубликовал на своей странице "ВКонтакте". Парламентарий писал, что Абрамчик был призван из Ставропольского края.

На сайте Смольного опубликовали соболезнования губернатора Петербурга Александра Беглова близким и родным Абрамченко. Погибшего представили к ордену Мужества. 

"Мужественный, сильный человек, он боролся за мирную жизнь на Донбассе, защищал национальную безопасность России, честно и беззаветно исполнял свой воинский долг. Сергей Александрович погиб, защищая право людей на жизнь. Разделяю горе вашей семьи. Россию называют страной героев. Ваш сын – один из них. Вечная ему память", - приводит слова главы города пресс-служба

Напомним, ранее в Ленинградской области похоронили двух военнослужащих, погибших во время специальной военной операции. Министерство обороны 2 марта впервые сообщило о потерях за время "спецоперации". В ведомстве заявляют, что за неделю погибло 498 российских солдат. Более актуальных данных министерство не представляло.


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