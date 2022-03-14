В Петербурге за сутки выявили полторы тысячи случаев коронавируса

Заболеваемость COVID-19 в Петербурге продолжает снижаться, сообщил 14 марта федеральный оперштаб. За прошедшие сутки в городе выявили 1 547 новых случаев коронавирусной инфекции — что меньше 1 923 случаев, зафиксированных днем ранее.

Количество выздоровевших за день составило 1 162 человека. За этот же период госпитализация потребовалась 97 пациентам, от последствий ковида скончались 38 человек.

В целом по стране за сутки было зафиксировано 41 055 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 105 243 пациента, госпитализировано 2 712 человек. Инфекция унесла жизни 533 больных, в результате чего общее количество погибших с начала пандемии пациентов составило, по официальным данным, 361 344 человека.