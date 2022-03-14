ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:55

В Петербурге за сутки выявили полторы тысячи случаев коронавируса

фото ЗакС политика В Петербурге за сутки выявили полторы тысячи случаев коронавируса

Заболеваемость COVID-19 в Петербурге продолжает снижаться, сообщил 14 марта федеральный оперштаб. За прошедшие сутки в городе выявили 1 547 новых случаев коронавирусной инфекции — что меньше 1 923 случаев, зафиксированных днем ранее.

Количество выздоровевших за день составило 1 162 человека. За этот же период госпитализация потребовалась 97 пациентам, от последствий ковида скончались 38 человек.

В целом по стране за сутки было зафиксировано 41 055 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 105 243 пациента, госпитализировано 2 712 человек. Инфекция унесла жизни 533 больных, в результате чего общее количество погибших с начала пандемии пациентов составило, по официальным данным, 361 344 человека.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости14 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама