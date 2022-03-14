Би-би-си: В Петербурге частных охранников обязали помогать Росгвардии на митингах

Частные охранные предприятия Петербурга и Ленобласти подписали соглашения с Росгвардией о предоставлении помощи силовикам во время массовых мероприятий, сообщила 14 марта Русская служба Би-би-си. Информацию об этом журналисты получили в неформальных беседах с руководителями ЧОПов. Кроме того, в руки Би-би-си попала копия соглашения.

"Подписать сказали всем без исключения. Для этого представителей собрали по районам. Мы приехали, и в этот же день сказали подписать и прислать сканы до 18:00", — цитирует СМИ слова одного из своих собеседников. По заявлению источника, это произошло в конце февраля.

Как предположила в беседе с Би-би-си социолог Асмик Новикова, подписание соглашения может свидетельствовать о подготовке правоохранителей к массовым протестам. "Видимо, они стремятся эффективно решать поставленные перед ними задачи, то есть разгонять все эти протесты вместо того, чтобы обеспечивать безопасность граждан, которые пользуются своим конституционным правом на выражение своего мнения", — добавила эксперт.

Как отмечает Би-би-си, подобные соглашения ЧОПы заключали с Росгвардией и МВД и прежде. Однако до сих пор это происходило на сугубо добровольной основе, а теперь Росгвардия сама вышла на руководство охранных фирм с предложением подписать документы на "добровольно-принудительной" основе.

Согласно тексту соглашения, ЧОПы обязуются участвовать в соблюдении правопорядка в местах проведения массовых акций, участвовать в совместных патрулях с Росгвардией, выделять для совместных мероприятий сотрудников со статусом частного охранника и предоставлять Росгвардии собственные технические средства охраны. Также охранники обязуются "хранить в тайне любую информацию и данные", полученные в процессе взаимодействия с ведомством.

Как отмечается, формально сотрудники ЧОПов не имеют права задерживать людей и применять к ним насилие. "Охранники могут быть такой группой поддержки и сопровождать гвардейцев. Но, строго говоря, никаких активных действий они по идее самостоятельно осуществлять не могут", — уточнила в беседе с Би-би-си социолог Новикова.