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Новости 14:17

Суд оштрафовал адвоката Павлова* за несоблюдение требований законодательства об иноагентах

фото ЗакС политика Суд оштрафовал адвоката Павлова* за несоблюдение требований законодательства об иноагентах

Фрунзенский районный суд Петербурга признал 10 марта адвоката Ивана Павлова* виновным в нарушении требований законодательства об иноагентах (ч.1 ст.19.34.1 КоАП РФ), сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов. Прокурорская проверка показала, что включенный в список СМИ-иноагентов адвокат не стал учреждать юридическое лицо и не уведомил о ранее созданных юрлицах Министерство юстиции.

Проверка прокуратуры включала в себя изучение Telegram-канала Павлова*. В частности, сотрудники надзорного ведомства обнаружили среди постов адвоката заявление об отказе размещать в канале маркировку иностранного агента. Последнее, по мнению прокурорских работников, свидетельствовало о том, что "несоблюдение требований законодательства о средствах массовой информации Павловым* осуществляется осознанно и умышленно".

Помощник прокурора посчитал вину адвоката "установленной и доказанной". Суд назначил Павлову* наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

*8 ноября 2021 года Минюст внес адвоката Ивана Павлова в реестр СМИ-иностранных агентов


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