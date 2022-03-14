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Новости 15:35

"ВКонтакте" учредит общественный совет по поддержке малого и среднего бизнеса

фото ЗакС политика "ВКонтакте" учредит общественный совет по поддержке малого и среднего бизнеса

Руководство компании "ВКонтакте" приняло решение учредить общественный совет по поддержке малого и среднего предпринимательства, который будет помогать бизнесменам ориентироваться в новых экономических реалиях.

"Основная цель совета – помочь представителям МСП адаптироваться в новых условиях и максимально учесть их интересы в развитии бизнеса", - указывается в заявлении "ВКонтакте".

Членами совета стали глава "Опоры России" Александр Калинин, учредитель бизнес-юнита Классифайды, МСБ и электронная коммерция VK Юрий Новиков, создательница торговой марки Mamanonstop Евгения Лазарева, совладелец компании Tkanoff Group и учредитель бренда Sk Selektion Елена Краснова, основательница бренда Hydrop Марина Росс.

Любой желающий предприниматель может обратиться в совет за помощью, а также предложить свои идеи, которые, как он считает, смогут помочь бизнесу. Кроме того, на площадке совета организуют лекторий, куда будут приглашать ведущих бизнес-экспертов.


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