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Новости 15:58

"Газпром" обустроит новое общественное пространство в Лахтинской гавани

фото ЗакС политика "Газпром" обустроит новое общественное пространство в Лахтинской гавани

Смольный санкционировал предоставление Фонду поддержки социальных инициатив "Газпрома" территории в Лахтинской гавани для последующего благоустройства и создания нового общественного пространства. О соответствующем решении объявил петербургский глава Александр Беглов.

"Будет создано единое гармоничное общественное пространство на берегу Финского залива, которое в будущем может стать одним из любимых мест отдыха петербуржцев и гостей города", - прокомментировал инициативу градоначальник, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

В рамках будущих строительных работ, которые будут проводиться на участке в 1,7 тысяч кв. метров, инвестор возведёт укрепляющую берег конструкцию длиной почти 260 метров. Впоследствии на территории установят памятную табличку Петру I.

Ожидается, что благоустройство завершится в июне 2022 года. После этого объекты передадут на баланс Петербурга.


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