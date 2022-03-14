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Толстой: В ближайшее время Москва денонсирует соглашение и выйдет из ПАСЕ

фото ЗакС политика Толстой: В ближайшее время Москва денонсирует соглашение и выйдет из ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) известила о приостановке членства России в рядах организации, к соответствующему решению пришли члены комитета министров СЕ (КМСЕ) в ходе заседания, отчитался в разговоре с РИА "Новости" сенатор Владимир Круглый.

"ПАСЕ уведомила делегацию РФ о приостановке её членства в ассамблее, сразу после решения комитета министров СЕ", - уточнил он.

Распоряжение ПАСЕ направлено в Совет Федерации и Государственную думу РФ.

К своему решению ассамблея пришла на фоне проводимой РФ на Украине "специальной военной операции".

Комментируя ситуацию, депутат Госдумы Пётр Толстой обозначил сроки вероятного выхода России из ПАСЕ.

"Делегация РФ не участвует в работе ПАСЕ и других органов ЕС. Думаю, в ближайшее время Москва денонсирует соглашение и выйдет из организации", - заявил парламентарий.


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