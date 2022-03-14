Союз журналистов Петербурга спросил у МВД о задержаниях журналистов 13 марта

Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области обратился к начальнику ГУ МВД по региону Роману Плугину по поводу задержаний журналистов у Гостиного двора 13 марта. В письме (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) под подписью председателя Союза Андрея Радина напомнается, что на этот день у торгового центра была запланирована несогласованная акция протеста, но забирать в автозаки в это время стали журналистов.

Некоторых работников СМИ отпускали после звонка в пресс-службу МВД, отметил Радин. При этом, добавил председатель, часть журналистов отвезли в отдел полиции в Кронштадте и там уже отпустили.

"Стоит еще раз подчеркнуть, что акция не была массовой, журналисты не создавали препятствий работе полицейских - например, журналистов "Фонтанки", "Закс.ру" и "Коммерсанта" проводили в автобус, когда они находились на отдалении от скопления людей и каких-либо событий", - сообщается в обращении.

Радин добавил, что после серии препровождения сотрудников СМИ к автозакам, журналистам сказали снимать яркие жилеты с надписью "Пресса". Эти жилеты ввели в 2021 году для того, чтобы полицейские отличали представителей СМИ от протестующих и не задерживали их. В связи с происходившим 13 марта председатель Союза поинтересовался у Плугина, является ли жилет с надписью "Пресса" обязательной составляющей гардероба журналиста на протестных мероприятиях.

Также руководитель организация спросил у руководителя ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, на каком основании полицейские "массово отводили журналистов в автобусы к задержанным". Спросил Радин у Плугина и о том, на каком основании часть сотрудников СМИ увезли в Кронштадт, хотя они должны были выполнять свои непосредственные обязанности.

Напомним, в отдел полиции в Кронштадте отвезли шесть журналистов. Среди них был корреспондент ЗАКС.Ру Андрей Окунь.