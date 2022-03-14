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Новости 17:53

"Если продолжит выступать орудием в информационной войне": В Госдуме предрекли скорую блокировку YouTube

фото ЗакС политика "Если продолжит выступать орудием в информационной войне": В Госдуме предрекли скорую блокировку YouTube

Заместитель руководителя комитета Государственной думы по информационной политике, технологиями и связи Антон Горелкин заявил о блокировке YouTube, которая, по его словам, может произойти уже в ближайшее время в случае, если сервис не подчинится требованиям Роскомнадзора.

"Решительность государства в вопросе блокировки Instagram – это четкий сигнал: то же самое в ближайшее время может случиться с YouTube, если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне. Платформа делает это неприкрыто и, очевидно, по команде владельцев", - делится мнением Горелкин на просторах своего телеграм-канала.

Парламентарий уточнил, что де юре у Роскомнадзора имеются все основания для блокировки видеохостинга. В качестве примера он назвал систематическую публикацию на YouTube фейков о "специальной военной операции", которую РФ ведёт на территории Украины, а также цензуру в отношении российских гостелеканалов.

Предотвратить ограничения YouTube может, только исполнив все предписания российского интернет-регулятора, резюмировал Горелкин.

Напомним, в понедельник, 14 марта, РКН заблокировал доступ к соцсети Instagram, до этого – к Facebook. 

При этом Генпрокуратура подала в суд иск о признании компании Meta, в которую входят обозначенные соцсети, экстремистской организацией.


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