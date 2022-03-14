"Нет времени на раскачку": Беглов ответил "путинскими" словами о готовности экономики Петербурга к переменам

В ходе своего еженедельного отчёта перед слушателями "Радио России" петербургский градоначальник Александр Беглов затронул тему экономического развития Северной столицы в условиях введённых санкций и оттока компаний.

Рассказывая о принимаемых мерах, Беглов употребил известную фразу Владимира Путина - "нет времени на раскачку".

"У нас хороший опыт управления городом в трудных обстоятельствах. Но сегодня необходимо действовать ещё быстрее. Сейчас у нас нет времени на раскачку. Петербуржцам важны конкретные и максимально оперативные мероприятия по обеспечению экономической и социальной стабильности", - начал губернатор.

По словам Беглова, Смольный создал специальный оперативный штаб, который будет заниматься решением проблем и поддержкой бизнеса в условиях экономического кризиса. Кроме того, власти города собираются обсудить с иностранными компаниями, уходящими с рынка, их намерения.

"Произвола в отношении петербуржцев мы не допустим. Для выявления других рисков на рынке труда введём мониторинг крупнейших и системообразующих предприятий города. Пока ситуация достаточно спокойная", - заверил Беглов.

Градоначальник отметил, что для 17 тысяч "официальных" безработных в городе доступны 25 тысяч вакансий. Так же будет создан Центр кадровой мобильности, который будет предлагать горожанам варианты временного трудоустройства.