"Единая Россия" предлагает ввести уголовную ответственность за исполнение санкций Запада в России

Партия "Единая Россия" предложила ввести уголовную ответственность для руководства компаний за исполнение санкций западных стран на территории России, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в своем Telegram-канале 14 марта.

"Мы только что приняли поправки, которые установили административную и уголовную ответственность за призывы к санкциям против российских лиц. В то же время считаю, что факты следования иностранным санкциям внутри страны являются косвенным свидетельством их поддержки! Иначе как предательством это называть нельзя", - написал Турчак.

Единороссы хотят установить "жёсткую, в том числе уголовную ответственность" за "прямое пособничество" в ухудшении экономической ситуации в стране. Турчак отметил, что уже есть случаи, когда отечественные компании отказываются сотрудничать с банками, попавшими под санкции, ссылаясь на риск так же попасть под ограничения. Такие решения Турчак называет "предательством". В скором времени партия намерена подготовить поправки в законодательство.

Напомним, после объявления президентом Владимиром Путиным начала "специальной военной операции" на Украине страны Запада ввели санкции в отношении ряда российских компаний, бизнесменов, депутатов и чиновников. Кроме того, некоторые крупнейшие мировые бренды заявили о прекращении своей деятельности на территории России.

Константин Леньков