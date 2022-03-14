В Красногвардейском районе обустроят новую велодорожку

Смольный разместил на портале госзаказа тендер на обустройство новой велодорожки в Красногвардейском районе Петербурга.

Трасса для велосипедистов протяжённостью 1,3 км должна соединить Ладожский парк с парком Малиновка.

Работы пройдут в несколько этапов. На первом велодорожку проложат на участке проспекта Косыгина вдоль Ладожского парка, а затем - от улицы Передовиков до Индустриального проспекта. Первый этап должен быть завершён до 1 августа 2022 года, второй - до 1 ноября.

Веломаршрут должен быть отделён от проезжей части. Частично он пройдёт по пешеходной зоне.

Итоги конкурса по выбору подрядчика подведут 22 марта.