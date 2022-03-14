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Новости 14 марта, 23:55

Полиция задержала девушку, выбежавшую в эфир программы "Время" с пацифистским плакатом

фото ЗакС политика Полиция задержала девушку, выбежавшую в эфир программы "Время" с пацифистским плакатом

Вечером 14 марта во время вечернего выпуска новостей на Первом канале за спиной ведущей Екатерины Андреевой в кадре появилась девушка с плакатом, на котором были пацифистские лозунги на русском и английском языках, а также призыв не верить пропаганде. 

В пресс-службе Первого канала сообщили, что из-за "инцидента с посторонней в кадре" ведется служебная проверка, передает ТАСС. Агентство, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, также сообщило, что "посторонняя" в кадре является сотрудницей телеканала Мариной Овсянниковой.  Девушке грозит административное дело о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП).

Перед своим появлением в эфире Первого канала Овсянникова записала видео, в котором рассказала, что ее отец - украинец, а мать - русская "и они никогда не были врагами". Она также выразила надежду, что "братские народы еще смогут помириться".

По данным ТАСС, Овсянникову доставили в ОМВД по Останкинскому району. Однако приехавшие туда адвокаты правозащитного проекта "ОВД-Инфо"* сообщили, что в отделе им сказали, что девушки там нет. 

 

*Проект "ОВД-Инфо" внесен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

 


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