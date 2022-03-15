Зюганов, Вексельберг и Ковальчуки попали под новые санкции Японии

Япония ввела новый пакет персональных санкций в отношении 17 высокопоставленных россиян, информирует РИА "Новости", ссылаясь на заявление МИД островного государства.

Под ограничения попали: лидер КПРФ Геннадий Зюганов; председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг; родственники предпринимателя из списка Forbes Юрия Ковальчука — Кирилл Ковальчук, Борис Ковальчук, Кира Ковальчук, Степан Ковальчук и Татьяна Ковальчук; депутаты Государственной думы РФ Леонид Калашников, Владимир Кашин, Юрий Афонин, Николай Коломейцев, Евгений Бессонов.

Введённые санкции предполагают заморозку финансовых активов граждан на территории Японии — в случае, если таковые имеются, а также запрет на совершение денежных переводов.

Напомним, после объявления президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля начала "специальной военной операции" на Украине страны Запада ввели санкции в отношении ряда российских компаний, бизнесменов, депутатов Госдумы, чиновников, телевизионных деятелей. Кроме того, некоторые крупнейшие мировые бренды заявили о прекращении своей деятельности на территории России.