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Новости 11:06

В России может появиться наказание за торговлю валютой на чёрном рынке

фото ЗакС политика В России может появиться наказание за торговлю валютой на чёрном рынке

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди выступила с инициативой ввести в России наказание за спекуляции валютой на чёрном рынке, делится РИА "Новости".

"С этим мы мириться не будем", — поделилась своей позицией по вопросу сенатор.

Ковитиди уверена, что незаконный оборот валюты причиняет существенный вред государству. Она допустила, в ближайшее время в действующее законодательство могут быть внесены коррективы, направленные на борьбу с обозначенным видом спекуляций.

В свою очередь зампредседателя Совфеда Николай Журавлёв высказал следующую позицию по вопросу: "Никаких дополнительных мер по ужесточению наказания за продажу валюты физическими или юридическими лицами не рассматривается и не обсуждается ни в Совете Федерации, ни в Правительственной комиссии".

Добавим, на фоне введения санкций в отношении РФ из-за "специальной военной операции" на Украине и последовавшего за этим обвала курса в интернете стали чаще появляться предложения о продаже наличных банкнот долларов и евро. При этом курс существенно отличается от установленного официально.


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