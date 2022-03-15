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Новости 11:39

Петербург выпал из лидеров по уровню суточного распространения COVID-19

фото ЗакС политика Петербург выпал из лидеров по уровню суточного распространения COVID-19

Суточная COVID-статистика в России пополнилась 36 678 новыми случаями заражения граждан, отчитался 15 марта оперативный штаб. Днём ранее была зафиксирована 41 055 случаев.

В Петербурге показатель опустился до отметки 1 264 суточных заражений (накануне — 1 547), город на Неве занял четвёртую позицию в региональном рейтинге. Тройка лидеров теперь выглядит следующим образом: Свердловская область, Башкирия и Иркутская область.

За последние 24 часа от ковида скончались ещё 558 пациентов, 30 из них — жители Северной столицы. Всего с начала пандемии от заболевания умерли 361 902 человек.

Всего по состоянию на 15 марта COVID-19 был диагностирован у более чем 17,4 млн россиян.


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