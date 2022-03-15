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Новости 11:59

ЕС утвердил очередной пакет антироссийских санкций

фото ЗакС политика ЕС утвердил очередной пакет антироссийских санкций

Страны Европейского союза ввели очередной, четвёртый по счёту, пакет санкций в отношении российского бизнеса и чиновников: под новые ограничения попали свыше 600 человек, сообщил руководитель Минфина Франции Брюно Ле Мэр. Соответствующее заявление он сделал перед началом встречи министров финансов 27 стран ЕС в Брюсселе.

"Принят новый пакет санкций, который затронет более 600 россиян. Значительная часть российской финансовой системы попала под санкции", — приводит высказывание Ле Мэра ТАСС.

Среди прочих ограничений ЕС ввёл, к примеру, такие, как:

— Запрет на сделки с рядом госпредприятий;

— Запрет на услуги по оценке кредитоспособности, а также доступ к любым услугам  в отношении рейтинговой деятельности любому российскому физическому или юридическому лицу;

— Запрет на новые инвестиции в российскую энергетику, комплексное ограничение экспорта оборудования, технологий и услуг для энергетической отрасли;

— Ввод допограничений на торговлю железом и сталью с РФ;

— Точечные санкции в отношении ключевых "олигархов, лоббистов и пропагандистов", продвигающих "кремлевский нарратив" о действиях на Украине.


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