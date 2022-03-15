Прокуратура потребовала 13 лет колонии для Навального по делу о мошенничестве и оскорблении судьи

В ходе судебных прений, которые проходят 15 марта в стенах покровской ИК-2, где рассматривается объединённые в одно разбирательство дела об оскорблении судьи и мошенничестве, возбуждённые в отношении Алексея Навального, сторона гособвинения в лице прокуратуры запросила для оппозиционера 13 лет тюрьмы и штраф в 1,2 млн рублей в качестве наказания, пишет "ОВД-Инфо"*.

Напомним, что в обвинительном заключении фигурирует четыре эпизода мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, оппозиционер якобы потратил на личные нужды средства, собранные со своих сторонников в качестве пожертвований. Дело об оскорблении судьи (ст. 297 УК РФ) появилось в биографии Навального после его речи на заседании по делу об оскорблении ветерана Игната Артеменко. Тогда он обвинял судью в предвзятости, получив в общей сложности более 10 замечаний.

Суд над Навальным проходит непосредственно на территории ИК-2 Покрова, где он отбывает наказание по другому экономическому и не менее скандальному делу "Ив Роше".

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