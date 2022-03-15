Смольный потратит на покупку нескольких люстр до 749 тысяч рублей

Администрация губернатора Петербурга 14 марта разместила на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на поставку семи люстр в классическом стиле. Максимальная цена контракта составила 749 тысяч рублей.

Смольному потребовалось семь двухуровневых подвесных люстр золотого цвета высотой от 85 до 100 см. В каждой будет по 12 рожков. Производителем светильников указано ООО "Эпицентр", которое занимается созданием осветительных приборов из европейских комплектующих. При производстве также используется хрусталь бренда Swarovski, который в начале марта заявил о приостановке продаж в России на фоне "спецоперации" на Украине. На главной странице "Эпицентр" размещена фотография, на которой президент Владимир Путин в сопровождении с патриархом Кириллом посещают один из объектов, для которого работала фирма.

Каждую люстру оценили в 107 тысяч рублей. На сайте производителя за эту модель просят 152 тысячи рублей.

Заявки от потенциальных поставщиков будут принимать до 22 марта. Получить люстры в Смольном хотят в течение 30 дней с момента подписания контракта.

В последний раз администрация губернатора размещала точно такую же закупку в январе 2021 года. Тогда семь аналогичных люстр приобрели за 571 тысячу рублей. Поставщиком стал индивидуальный предприниматель Хазов Виктор Николаевич.

Константин Леньков