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Новости 13:58

Смольный потратит на покупку нескольких люстр до 749 тысяч рублей

фото ЗакС политика Смольный потратит на покупку нескольких люстр до 749 тысяч рублей

Администрация губернатора Петербурга 14 марта разместила на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на поставку семи люстр в классическом стиле. Максимальная цена контракта составила 749 тысяч рублей.

Смольному потребовалось семь двухуровневых подвесных люстр золотого цвета высотой от 85 до 100 см. В каждой будет по 12 рожков. Производителем светильников указано ООО "Эпицентр", которое занимается созданием осветительных приборов из европейских комплектующих. При производстве также используется хрусталь бренда Swarovski, который в начале марта заявил о приостановке продаж в России на фоне "спецоперации" на Украине. На главной странице "Эпицентр" размещена фотография, на которой президент Владимир Путин в сопровождении с патриархом Кириллом посещают один из объектов, для которого работала фирма. 

Каждую люстру оценили в 107 тысяч рублей. На сайте производителя за эту модель просят 152 тысячи рублей

Заявки от потенциальных поставщиков будут принимать до 22 марта. Получить люстры в Смольном хотят в течение 30 дней с момента подписания контракта. 

В последний раз администрация губернатора размещала точно такую же закупку в январе 2021 года. Тогда семь аналогичных люстр приобрели за 571 тысячу рублей. Поставщиком стал индивидуальный предприниматель Хазов Виктор Николаевич. 

Константин Леньков


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