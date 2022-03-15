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Новости 14:05

С 18 марта ресторанам и заведениям досуга в Петербурге разрешается работать по ночам

фото ЗакС политика С 18 марта ресторанам и заведениям досуга в Петербурге разрешается работать по ночам

Смольный смягчил введённые в Петербурге антиковидные меры, разрешив городским барам, ресторанам и заведениям досуга работать ночью без ограничений. Нововведение обретает легитимную силу с 18 марта.

Кроме общепита, работать с 2 ночи до 6 утра будет позволено также концертным залам и кинотеатрам.

На фоне улучшения эпидемической обстановки снимается "ночной" запрет на проведение физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий.

Напомним, ранее петербургский градоначальник Александр Беглов на фоне отмены масочного режима в Москве заявил о продлении такового во вверенном ему городе.

Некоторое время назад в Северной столице отменили QR-коды для посещения общественных мест.


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