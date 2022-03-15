Роскомнадзор заблокировал 20 сервисов VPN в РФ

Российский интернет-регулятор Роскомнадзор ограничил доступ к порядка 20 популярным сервисам VPN, необходимым для обхода блокировок приложений и сайтов, отчитался руководитель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн.

"На сегодняшний день порядка двух десятков популярных в России VPN уже заблокированы. Они будут блокироваться и дальше. […] Роскомнадзор работу ведет, VPN ежедневно блокируется, это не такая простая задача, но она выполняется", – приводит заявление Хинштейна "Интерфакс".

Также депутат добавил, что пользователей заблокированного Instagram не будут привлекать к какой-либо ответственности: преследование коснётся только граждан, которые будут постить противоправный контент. К примеру, - фейки о "специальной военной операции" на Украине.

"Если обыватель выложил в соцсети котиков, то нет, ответственности он нести не будет, по крайней мере, исходя из сегодняшнего законодательства. Если он разместил какие-то вещи, нарушающие требования законодательства, фейки, например, антиконституционные призывы, то он будет нести ответственность", – заключил мысль Хинштейн.

Напомним, в понедельник, 14 марта, РКН заблокировал доступ к соцсети Instagram, до этого – к Facebook.

При этом Генпрокуратура подала в суд иск о признании компании Meta, в которую входят обозначенные соцсети, экстремистской организацией.