Суд отклонил жалобу "Дома книги" на расторжение арендного контракта

13-й арбитражный апелляционный суд отказал 14 марта в удовлетворении жалобы ООО "Книжный магазин № 1" на расторжение контракта с ЗАО "Зингер", принадлежащем "Альфа-банку". КМ № 1 владеет магазином "Санкт-Петербургский Дом книги", который работал в Доме Зингера на правах субаренды помещений.

Осенью 2021 года Арбитражный суд Петербурга признал недействительными договоры субаренды, заключенные между КМ № 1 и ЗАО "Зингер". С соответствующей просьбой обратилось последнее, настаивая на том, что арендная ставка находится ниже рыночной. После этого появилась информация о планах "Альфа-банка" передать здание на Невском проспекте в субаренду АО "ТФ Санкт-Петербургский дом книги", которое принадлежит Смольному.

Следствием решения апелляционного суда становится возможность выселения КМ № 1 из Дома Зингера. В самой компании предположили, что суд "не разбирался в аспектах дела", а заодно выразили сомнения, что в нынешней экономической ситуации открытие нового книжного магазина на прежнем месте представляется возможным.