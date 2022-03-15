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Новости 16:02

Беглов попал под санкции Великобритании

фото ЗакС политика Беглов попал под санкции Великобритании

Великобритания 15 марта объявила о санкциях против ряда российских бизнесменов и чиновников. Они предусматривают заморозку активов в стране и запрет на въезд.

В список, в частности, попал губернатор Петербурга Александр Беглов. В качестве целей санкций указано "побуждение России к прекращению действий, дестабилизирующих Украину".

В список также попали родственники крупных бизнесменов Юрия Ковальчука и братьев Ротенбергов, в том числе вице-президент и главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг. Ранее английская пресса писала о якобы британском гражданстве Романа Ротенберга и утверждала, что он может пользоваться расположенным в лондонском районе Найтсбридж доме. 

Также в санкционном списке оказались Ольга Скабеева, Антон Красовский, Евгений (Захар) Прилепин, Дмитрий Медведев, Сергей Ролдугин, Дмитрий Песков и члены его семьи, Сергей Шойгу, Антон Вайно и другие.   


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