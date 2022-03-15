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Новости 19:04

Россия выходит из Совета Европы

фото ЗакС политика Россия выходит из Совета Европы

Письмо главы МИД Сергея Лаврова о выходе России из Совета Европы вручено генеральному секретарю организации, сообщил 15 марта депутат Госдумы Петр Толстой. Известие об этом появилось в Telegram-канале парламентария.

По словам Толстого, Россия покидает Совет Европы по собственной воле. Подобное решение он охарактеризовал как "взвешенное и обдуманное".

"Вся ответственность за разрыв диалога с Советом Европы лежит на странах НАТО, которые всё это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на нашу страну", — заявил депутат. Он также отметил, что Россия "не планирует выплачивать ежегодный взнос в эту организацию".

Известие о выходе России из Совета прокомментировал ТАСС депутат Леонид Слуцкий. По его словам, при выходе из организации РФ "денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека". При этом, несмотря на денонсацию, "все права россиян будут гарантированы безусловно", выразил уверенность депутат.

Фото: pixabay


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