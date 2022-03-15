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Новости 21:04

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса пополнится на миллиард рублей

фото ЗакС политика Фонд содействия кредитованию малого бизнеса пополнится на миллиард рублей

Власти Петербурга увеличат объемы Фонда содействия кредитованию малого бизнеса на один миллиард рублей, сообщил 15 марта губернатор Александр Беглов. Обещание прозвучало в ходе встречи с представителями малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе градоначальника.

По словам губернатора, докапитализация Фонда станет одной из мер поддержки предпринимателей Петербурга. Предполагается, что Фонд будет предоставлять льготные займы на программы импортозамещения.

"Сегодня страна столкнулась с новыми вызовами и беспрецедентными санкциями. <...> Сейчас нам надо сосредоточиться на поиске не разовых, а системных решений", — объявил Беглов на встрече с бизнесменами.

Согласно приведенной губернатором информации, в настоящее время в малом и среднем бизнесе трудятся около 1,75 миллиона петербуржцев. "Это больше половины от всех работающих в Петербурге", — отметил Беглов и добавил, что за прошедший год количество занятых в малом и среднем бизнесе увеличилось на 185,5 тысяч человек.


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