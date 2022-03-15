Фонд содействия кредитованию малого бизнеса пополнится на миллиард рублей

Власти Петербурга увеличат объемы Фонда содействия кредитованию малого бизнеса на один миллиард рублей, сообщил 15 марта губернатор Александр Беглов. Обещание прозвучало в ходе встречи с представителями малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе градоначальника.

По словам губернатора, докапитализация Фонда станет одной из мер поддержки предпринимателей Петербурга. Предполагается, что Фонд будет предоставлять льготные займы на программы импортозамещения.

"Сегодня страна столкнулась с новыми вызовами и беспрецедентными санкциями. <...> Сейчас нам надо сосредоточиться на поиске не разовых, а системных решений", — объявил Беглов на встрече с бизнесменами.

Согласно приведенной губернатором информации, в настоящее время в малом и среднем бизнесе трудятся около 1,75 миллиона петербуржцев. "Это больше половины от всех работающих в Петербурге", — отметил Беглов и добавил, что за прошедший год количество занятых в малом и среднем бизнесе увеличилось на 185,5 тысяч человек.