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Новости 9:25

Адвокатская палата Петербурга приостановила действие адвокатского статуса Ивана Павлова*

фото ЗакС политика Адвокатская палата Петербурга приостановила действие адвокатского статуса Ивана Павлова*

Совет Адвокатской палаты Петербурга решил приостановить действие адвокатского статуса Ивана Павлова*, который ранее представлял интересы журналиста Ивана Сафронова, пишет "Первый отдел".

Члены Адвокатской палаты собрались на заседание днём ранее, 15 марта. Действие статуса Павлова* было приостановлено ввиду того, что он "более полугода не способен был исполнять свои профессиональные обязанности".

Павлова* уведомили о том, что отныне он не имеет права оказывать юридическую помощь подзащитным даже на полностью безвозмездной основе.

Защитник собирается решение Совета обжаловать.

Некоторое время назад Иван Павлов* стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных следствия по делу бывшего журналиста Ивана Сафронова. Преследование вынудило его уехать из России.

*Минюст внёс адвоката Ивана Павлова в реестр СМИ-иностранных агентов


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