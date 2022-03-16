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Новости 9:47

"АвтоВАЗ" частично возобновляет производство автомобилей

фото ЗакС политика "АвтоВАЗ" частично возобновляет производство автомобилей

Начиная со среды, 16 марта, завод "АвтоВАЗ" запустил производство автомобилей Lada Granta и Lada Niva Legend на заводе в Тольятти: мануфактура встала в начале марта, информирует РИА "Новости".

Производственные мощи "АвтоВАЗа" расположены в двух городах - Ижевске и Тольятти. На предприятии выпускаются такие модельные ряды, как Lada Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Ранее изготовленные в РФ автомобили экспортировали в не менее чем 20 стран.

Заводы "АвтоВАЗ" встали 5 марта ввиду нехватки импортных запчастей. Эксперты скептически относятся к продолжению деятельности предприятий ввиду постоянных колебаний валютных курсов после начала "специальной военной операции" на Украине.


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