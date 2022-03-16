Сокурсник Дурова запускает отечественный аналог Instagram - "Россграм"

В России появится собственный аналог заблокированной социальной сети Instagram: сокурсник создателя мессенджера Telegram и "ВКонтакте" Павла Дурова Александр Зобов объявил о разработке приложения "Россграм".

Пока что Зобов ищет разработчиков приложения, которые бы помогли проекту обрести реальность. Запуск соцсети анонсирован на 28 марта: приложение можно будет скачать пользователям как Android, так и iOS, уточняется на сайте проекта.

Напомним, в понедельник, 14 марта, РКН заблокировал доступ к соцсети Instagram, до этого – к Facebook.

При этом Генпрокуратура подала в суд иск о признании компании Meta, в которую входят обозначенные соцсети, экстремистской организацией.