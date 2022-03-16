"В выигрыше остается российский потребитель": Сенатор Кутепов поблагодарил санкции

Член Совета Федерации Андрей Кутепов ("Единая Россия"), выступая в Законодательном собрании Петербурга 16 марта заявил, что хочет "поблагодарить санкции", передает корреспондент ЗАКС.Ру.

- Благодаря им с 2014 года у нас в стране есть все, что касается продовольствия. Это зерно, мясо, крупа, молочные продукты, - сказал сенатор.

Также, по словам сенатора, ФАС заявляет о снижении розничных цен на бензин, начиная с 28 февраля. За это Кутепов также поблагодарил санкциям.

- В выигрыше остается российский потребитель, - заметил член Совета Федерации.

Сергей Еремеев