ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:01

"В выигрыше остается российский потребитель": Сенатор Кутепов поблагодарил санкции

фото ЗакС политика "В выигрыше остается российский потребитель": Сенатор Кутепов поблагодарил санкции

Член Совета Федерации Андрей Кутепов ("Единая Россия"), выступая в Законодательном собрании Петербурга 16 марта заявил, что хочет "поблагодарить санкции", передает корреспондент ЗАКС.Ру.

- Благодаря им с 2014 года у нас в стране есть все, что касается продовольствия. Это зерно, мясо, крупа, молочные продукты, - сказал сенатор.

Также, по словам сенатора, ФАС заявляет о снижении розничных цен на бензин, начиная с 28 февраля. За это Кутепов также поблагодарил санкциям.

- В выигрыше остается российский потребитель, - заметил член Совета Федерации.

Сергей Еремеев


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости16 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама