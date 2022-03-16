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Новости 11:58

В заброшенном историческом доме на Васильевском начался ремонт: в него вселятся молодые семьи

фото ЗакС политика В заброшенном историческом доме на Васильевском начался ремонт: в него вселятся молодые семьи

В пребывающем в аварийном состоянии заброшенном доме-памятнике на 9-1 линии В.О., 46, начались ремонтные работы: по их завершении в новые квартиры в здании вселятся молодые семьи. Реставрация идёт в рамках программы "Молодежи – доступное жилье", сообщает пресс-служба Смольного.

Всего в будущие квартиры въедут свыше ста семей. По плану, первые жильцы должны въехать уже в 2024 году.

В рамках работ в доме полностью поменяют аварийные перекрытия, заменят кровлю и инженерные сети, приведут в порядок фасад и проведут перепланировку квартир.

"Город продолжит работу по улучшению жилищных условий льготников. Благодаря такой практике исторические дома в центре города получают вторую жизнь", - прокомментировал цели Смольного градоначальник Александр Беглов.


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