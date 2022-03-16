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Новости 12:24

В Москве из-за пацифистской наклейки на машине задержали художницу Юлию Юдину-Клювгант

фото ЗакС политика В Москве из-за пацифистской наклейки на машине задержали художницу Юлию Юдину-Клювгант

Столичные правоохранители задержали театральную художницу Юлию Юдину-Клювгант: поводом для претензий силовиков стала пацифистская наклейка на её автомобиле, сообщает "ОВД-Инфо"*.

По предварительной информации, девушку увезли в ОВД "Левобережный".

На данный момент неизвестно, будут ли силовики составлять на Юдину-Клювгант какой-либо протокол.

Следует напомнить, что в Петербурге на последних мартовских мирных акциях силовики отправляли в автозаки людей в том числе за ношение зелёных ленточек и наличие пацифистских значков.

*Проект "ОВД-Инфо" внесен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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