Метро "Беговая" и Приозёрную улицу в Тарховке свяжет новый автобусный маршрут

Начиная с 1 апреля Петербург и Тарховку свяжет новый автобусный маршрут № 303, информирует комитет по транспорту города.

Указывается, что автобус придёт на замену маршрутке К-305А.

В рейсы будут выходить низкопольные автобусы среднего класса вместимостью 50 пассажиров с интервалами от 19 минут. Первый автобус от расположенной в Тарховке Приозёрной улицы начнёт курсировать в 5:30, а последний рейс от метро "Беговая" отправится в 0:30.

Следует также напомнить, что начиная с 1 апреля у "Подорожника" появится новая функция — тариф "60 минут": при оплате данным видом карты первая поездка на общественном транспорте будет стоить 40 рублей, вторая — 10 рублей, а третья и следующие станут бесплатными в случае, если они будут совершены в течение одного часа.