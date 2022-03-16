ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:55

Метро "Беговая" и Приозёрную улицу в Тарховке свяжет новый автобусный маршрут

фото ЗакС политика Метро "Беговая" и Приозёрную улицу в Тарховке свяжет новый автобусный маршрут

Начиная с 1 апреля Петербург и Тарховку свяжет новый автобусный маршрут № 303, информирует комитет по транспорту города.

Указывается, что автобус придёт на замену маршрутке К-305А.

В рейсы будут выходить низкопольные автобусы среднего класса вместимостью 50 пассажиров с интервалами от 19 минут. Первый автобус от расположенной в Тарховке Приозёрной улицы начнёт курсировать в 5:30, а последний рейс от метро "Беговая" отправится в 0:30.

Следует также напомнить, что начиная с 1 апреля у "Подорожника" появится новая функция — тариф "60 минут": при оплате данным видом карты первая поездка на общественном транспорте будет стоить 40 рублей, вторая — 10 рублей, а третья и следующие станут бесплатными в случае, если они будут совершены в течение одного часа.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости16 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама