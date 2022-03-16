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Новости 16:14

Депутаты ЗакСа от КПРФ попросили Беглова не начислять пени за неоплату ЖКХ

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа от КПРФ попросили Беглова не начислять пени за неоплату ЖКХ

Члены фракции КПРФ в Законодательном собрании Петербурга Алексей Зинчук, Дмитрий Дмитриев и Борис Зверев направили обращение губернатору Александру Беглову с просьбой не начислять пени петербуржцам за просрочку оплаты услуг ЖКХ до конца сентября 2022 года. Текст письма Зинчук опубликовал на своей странице "ВКонтакте" 16 марта.

Парламентарии также предложили ввести похожие льготы для управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК при просрочке оплаты водоснабжения и электроэнергии. Они просят о временных льготах из-за "сложившейся ситуации". В разговоре с ЗАКС.Ру Зинчук пояснил, что из-за непростой экономической ситуации было бы разумно ввести запрет на начисление неустойки для граждан, как это было в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. 

- Санкции, спецоперация. Вы видели, что цены повысились? Кто-то уже по прогнозам может потерять работу или снизятся доходы. Здесь [предлагаем] для тех, кто не может вовремя платить квартплату или чуть позже заплатит, как и было в пандемию, не вводить начисление неустойки. Ну и следовательно, управляющим компаниям, - сказал Зинчук.

Зинчук добавил, что сейчас при начислении неустойки учитывается ставка рефинансирования, которую недавно Центральный банк повысил до рекордных 20%. Из-за этого жителям города могут начислять "сумасшедшие суммы", считает депутат. 

Константин Леньков


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Упоминаемые персоны
Дмитриев Дмитрий Владимирович
Зверев Борис Александрович 
Зинчук Алексей Валерьевич 

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