Путин обвинил Запад в попытке расколоть общество при помощи "пятой колонны"

Страны Запада пытаются расколоть российское общество при помощи так называемой "пятой колонны", заявил 16 марта президент Владимир Путин. Своими мыслями на сей счет он поделился на совещании, посвященном мерам социально-экономической поддержки регионов.

В своем выступлении Путин объявил, что целью Запада является ухудшение жизни миллионов людей. Попутно он заявил, что зарубежные государства применяют в отношении России политику сдерживания, причем это является "осознанной и долгосрочной стратегией".

"Им [Западу] не нужна сильная и суверенная Россия. Они не простят нам ни нашего самостоятельного курса, ни того, что мы отстаиваем свои национальные интересы", — заявил президент и обвинил оппонентов в планах "нарушить территориальную целостность, расчленить" Россию.

При этом Путин объявил, что "народ России сможет отличить патриотов от предателей". "Такое очищение общества только укрепит страну, — цитирует его речь "Подъём". — Запад делает ставку на "пятую колонну" в России, пытаясь расколоть общество. Я не осуждаю тех, у кого вилла в Майами, кто любит фуа-гра, но есть те, кто хочет быть в "высшей касте", сидеть на Западе, однако их лишь используют".