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Новости 17:46

Единороссы Петербурга хотят увеличить штрафы за граффити до 50 тысяч рублей

фото ЗакС политика Единороссы Петербурга хотят увеличить штрафы за граффити до 50 тысяч рублей

Депутаты Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Павел Крупник и Денис Четырбок внесли в парламент законопроекты об ужесточении наказаний за граффити. Единороссы предлагают коллегам по ЗакСу направить документ в Государственную думу, чтобы та внесла изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно одному из законопроектов Крупника и Четырбока, за нанесение на чужое сооружение "надписей, изображений посредством покраски, наклейки, росписи в технике "граффити" и иными способами" людей предлагается штрафовать на 25-50 тысяч рублей или привлечь к обязательным работам до 40 часов. Если это сделало должностное лицо, то штраф должен составить 50-100 тысяч рублей, а если юридическое лицо — 100-500 тысяч рублей. 

В материалах к законопроекту депутаты заявили, что проблема с граффити — общая для всех регионов. Люди размещают надписи, а затем приходится тратить бюджетные деньги на их закрашивание, отметили Крупник и Четырбок.

"Так, на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов ежедневно наносятся указанные надписи с различными целями: выражение протеста отдельных групп населения, пропаганда собственного бренда, скрытая реклама наркотических средств и так далее. Указанные надписи наносят вред городскому имуществу, создают бюджетную нагрузку в части восстановления закрашенного объекта в первоначальный вид", - говорится в пояснительной записке.

Во втором законопроекте парламентарии предлагают штрафовать граждан за рекламу сексуальных услуг. Речь идет о и скрытой рекламе, сказано в документе:

"<...> распространение в общественных местах рекламы сексуальных услуг с предложениями знакомств, времяпрепровождения (отдыха) с мужчинами и (или) женщинами, в том числе содержащей скрытое предложение сексуальных услуг, с указанием контактных телефонов и (или) иной контактной информации <...>".

Размер штрафов такой же, как в законопроекте о граффити. Отсутствует наказание в виде обязательных работ. 

Напомним, сейчас в административном кодексе нет отдельного пункта о граффити или других изображениях. Человека за нанесение рисунка на здании могут привлечь по статье о мелком хулиганстве или о повреждении чужого имущества. В первом случае наказание — штраф 500–1000 рублей или арест до 15 суток, во втором — штраф 300–500 рублей. 

 

София Саттарова


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