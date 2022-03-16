Единороссы Петербурга хотят увеличить штрафы за граффити до 50 тысяч рублей

Депутаты Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Павел Крупник и Денис Четырбок внесли в парламент законопроекты об ужесточении наказаний за граффити. Единороссы предлагают коллегам по ЗакСу направить документ в Государственную думу, чтобы та внесла изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно одному из законопроектов Крупника и Четырбока, за нанесение на чужое сооружение "надписей, изображений посредством покраски, наклейки, росписи в технике "граффити" и иными способами" людей предлагается штрафовать на 25-50 тысяч рублей или привлечь к обязательным работам до 40 часов. Если это сделало должностное лицо, то штраф должен составить 50-100 тысяч рублей, а если юридическое лицо — 100-500 тысяч рублей.

В материалах к законопроекту депутаты заявили, что проблема с граффити — общая для всех регионов. Люди размещают надписи, а затем приходится тратить бюджетные деньги на их закрашивание, отметили Крупник и Четырбок.

"Так, на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов ежедневно наносятся указанные надписи с различными целями: выражение протеста отдельных групп населения, пропаганда собственного бренда, скрытая реклама наркотических средств и так далее. Указанные надписи наносят вред городскому имуществу, создают бюджетную нагрузку в части восстановления закрашенного объекта в первоначальный вид", - говорится в пояснительной записке.

Во втором законопроекте парламентарии предлагают штрафовать граждан за рекламу сексуальных услуг. Речь идет о и скрытой рекламе, сказано в документе:

"<...> распространение в общественных местах рекламы сексуальных услуг с предложениями знакомств, времяпрепровождения (отдыха) с мужчинами и (или) женщинами, в том числе содержащей скрытое предложение сексуальных услуг, с указанием контактных телефонов и (или) иной контактной информации <...>".

Размер штрафов такой же, как в законопроекте о граффити. Отсутствует наказание в виде обязательных работ.

Напомним, сейчас в административном кодексе нет отдельного пункта о граффити или других изображениях. Человека за нанесение рисунка на здании могут привлечь по статье о мелком хулиганстве или о повреждении чужого имущества. В первом случае наказание — штраф 500–1000 рублей или арест до 15 суток, во втором — штраф 300–500 рублей.

София Саттарова