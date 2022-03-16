Реставрация Соборной мечети в Петербурге продолжится

В 2022 году в Петербурге продолжатся работы по реставрации Соборной мечети на Кронверкском проспекте. На этот раз ремонт развернется в дополнительном молельном зале на третьем этаже, рассказали 16 марта в пресс-службе губернатора Александра Беглова.

Согласно планам, в помещении отреставрируют паркет, поверхности стен, своды, мраморную плитку и гипсовый лепной декор, а заодно световой фонарь, двери, оконные решетки и подоконные мраморные доски.

Восстановительные работы в Соборной мечети ведутся с 2000 года, за это время на реставрацию здания ушло более 300 миллионов рублей. Реставраторы отремонтировали фасады и два минарета здания, а также майоликовую отделку порталов. Восстановление интерьеров памятника началось пять лет назад.

Фото: Администрация губернатора Петербурга