"Перепрошитые мозги" и придирчивые суды: Главный полицейский Петербурга рассказал о протестах

Роман Плугин, фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Вежливые российские силовики, проплаченные граффитисты и "проходимцы", переодетые в журналистов — начальник петербургской полиции Роман Плугин описал свое видение протестной активности последних дней. Он выступил с докладом в ЗакСе 16 марта.

Отчет начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти перед депутатами ЗакСа — традиционное, плановое мероприятие. Как правило, доклад заслушивают в первом квартале года. Руководитель Главка отчитывается об успехах, рассказывает о борьбе с виртуальным мошенничеством, наркоторговлей и профилактике молодежного экстремизма, а затем отвечает на вопросы ЗакСа. Иногда они касаются политических моментов.

Так вышло и в этот раз. Генерал-лейтенант Роман Плугин рассказал, как город очистился от криминала за время пандемии.

- Количество убийств снизилось на 10%, фактов умышленного причинения вреда здоровью — на 7%, грабежей — на 21%, разбоев — на 16%, грабежей — на 21% и краж — на 3%, - отчитался Плугин.

Воры и мошенники, по его словам, все больше действуют онлайн, занимаются киберпреступлениями. В интернет давно ушла и торговля наркотиками. Преступления, связанные с оборотом наркотиков, судя по докладу начальника Главка, остаются актуальной проблемой для полиции. Но и по этому направлению есть успехи, доложил Плугин. За год ликвидировали пять нарколабораторий, закрыли 31 интернет-магазин в даркнете и Telegram, из "Вконтакте" удалили 1800 сообщений о наборе на работу курьеров и закладчиков. Кроме того, за последние три года на улицах города резко снизилось количество трафаретов с рекламой наркомагазинов, считает Плугин.

Тему политики генерал обошел. Упомянул только про почти полтысячи заявок в Роскомнадзор на удаление экстремистских материалов и что в поле зрения правоохранителей находятся субкультуры колумбайнеров*, скинхедов и футбольных фанатов. Однако к тому, что депутаты будут спрашивать о протестах этой весны, докладчик был готов.

Первой этой темы коснулась вице-спикер Марина Шишкина ("Справедливая Россия"). Секретарь правления Союза журналистов Петербурга и Ленобласти спросила про случаи задержания сотрудников СМИ на акциях за мир у Гостиного двора. Она обратила внимание, что в автозаки попадают корреспонденты в специальных желтых жилетах, с пресс-картами и редакционными заданиями. По мнению генерал-лейтенанта, рядом с честными журналистами действуют переодетые в них оборотни. Задача таких людей — провоцировать полицейских.

- Этот жилет, доставая из ремкомплекта багажника, одевают всякие проходимцы. Прошу прощения за это выражение. И лезут со своими камерами, телефонами в эпицентр событий, тем самым мешая осуществлять свои законные действия сотрудникам полиции. Я говорю о конкретных фактах и готов предоставить материалы при необходимости, - заверил начальник Главка.

Он заверил депутатов, что даже если в автозак попадает истинный журналист, сотрудники МВД с помощью своей пресс-службы на месте разбираются со случившемся и отпускают корреспондентов.

- Наверное, нет такого случая, что мы сорвали рабочий день журналиста, - сказал депутатам начальник Главка.

Такие случаи происходили на акции 13 марта. Например, корреспондента ЗАКС.Ру Андрея Окуня отвели в автозак еще до ее начала. Он не успел простоять у Гостиного двора и минуты. Вместе еще с пятью журналистами его отвезли в Кронштадт, где после проверки документов отпустили. Окунь вышел на свободу после 16:30. События у Гостиного двора к этому времени практически завершились.

Депутаты от "Яблока" спрашивали у Плугина о задержаниях в целом. Лидер фракции Александр Шишлов, вежливо поблагодарив начальника Главка за его работу, деликатно поинтересовался, почему в автозаки не отправляют сторонников "специальной военной операции", которые тоже проводят свои акции в эти дни.

Генерал сперва пожурил Шишлова за то, что тот постоянно интересуется только правами задержанных — нет бы спросил о мошенниках, которые обманывают стариков. Но затем Плугин дал ответ. Он заверил, что никаких двойных стандартов у полиции нет, намекнув при этом на ангажированность организаторов протестов и недалекость их участников.

- Координаторы, организаторы незаконных мероприятий те же, что и год назад, когда были навальнинские выступления. Им все равно — за здравие или за упокой. Лишь бы выйти и известные лозунги свои проорать, - заявил Плугин. - Мы фиксируем 90% студентов. Эти перепрошитые мозги, а зачастую и пустые головы на улицах… Что касается действий непосредственно на местах обеспечения порядка, эти действия организуются и реализуются в соответствии с оперативной обстановкой.

Случаи недопуска защитников в полицейские отделения генерал объяснил "кутерьмой", которая происходит из-за поступлений большого числа задержанных. Он считает, что такое случается в исключительных случаях.

Депутат Борис Вишневский указал на странные, по его мнению, формулировки в протоколах задержанных и заверил, что лично знает людей, которые попадали в автозаки у Гостиного двора, хотя ни в каких акциях не участвовали. Плугин ответил, что решения выносят суды, а "санкт-петербургский суд весьма придирчив и требователен".

Единоросс Наталия Астахова спросила о случаях избиений на протестных акциях. Сами задержанные и журналисты ранее сообщали о применении силовиками дубинок и электрошокеров, а также использовании удушающих приемов против людей, которых они считали демонстрантами. Плугин на это сказал, что "наверное, отдельные факты какие-то теоретически могут быть". Однако он предпочел называть это не избиениями, а "применением силы".

- В моем понимании, избиение — это когда мы видим европейские кадры, когда там разгоняют протестующих. Вот там избиения и затаптывания лошадьми, - привел пример начальник Главка.

Лидер фракции КПРФ Роман Кононенко спросил о граффити с лозунгами на тему событий на Украине, которых в последние дни в городе стало много. Плугин в ответ сказал, что авторов таких надписей постоянно ловят. Подобные граффити делают "за небольшую денюшку", уверен полицейский начальник.

После того как все вопросы были заданы, в заседании объявили перерыв. Журналисты спросили у спикера ЗакСа Александра Бельского, согласен ли он с тем, что у протестующих "пустые головы".

- Я не берусь судить об их интеллектуальном состоянии, - ответил Бельский. - Я сам был молодым, у самого был ветер в голове. Но я вам приведу такой пример, который произошел совсем недавно в Москве. Видео в некоторых Telegram-каналах ходило. Человек с плакатом пришел и сказал, что это его личная точка зрения, он ее полностью отстаивает. Ему задают вопрос: "А вы чем писали плакат, гуашью?" Этот вопрос поставил его в тупик. То есть писать на компьютере он умеет, а какой краской писал этот плакат — не знал, к сожалению. Разные бывают случаи.

Во второй половине заседания ЗакС объявил благодарность личному составу Северо-Западного округа войск национальной гвардии. Городской парламент делает это третий год подряд.



















*Движение "Колумбайн" признано террористическим и запрещено в РФ

текст: Сергей Ерееев / фото: Михаил Масленников