Чернышенко рассказал, на что пойдут миллионы, сэкономленные на финале Лиги чемпионов в Петербурге

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поведал о планах по реализации денег, выделенных на проведение международных соревнований в России, которые были отменены ввиду начала "специальной военной операции" на Украине, делится ТАСС.

Чернышенко уточнил, что сэкономленные средства будут потрачены на возведение спортивной инфраструктуры в стране, а также на проведение турниров на локальном уровне.

Всего, по словам вице-премьера, РФ собиралась вложить не менее 8 млрд рублей в проведение международных соревнований, а именно: в финал Лиги чемпионов в Петербурге; в чемпионат мира по волейболу, казанскую спецолимпиаду, в чемпионат мира по хоккею 2023 года, а также во Всемирную шахматную олимпиаду.

"Эти средства полностью пойдут на решение вопросов в интересах наших граждан — строительство спортивных объектов в регионах России и проведение внутрироссийских мероприятий", — отчитался Чернышенко.

Резюмируя, вице-премьер сообщил, что власти будут думать о планах импортозамещения и в спортивной отрасли.

УЕФА перенесла финальный матч Лиги чемпионов из Петербурга в Париж в конце февраля.