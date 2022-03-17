Депутат Госдумы от КПРФ предложил взять курс на углубление интеграции с Северной Кореей

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, член фракции КПРФ Казбек Тайсаев уверен, что в свете последних дней России следует снять санкции с Северной Кореи и начать налаживать отношения со страной, которой, по его мнению, одной из немногих в мире удалось сохранить социализм. Заявление коммуниста опубликовано на сайте компартии.

Интеграция с КНДР, полагает депутат, поможет реализации совместных проектов двух стран: в будущем это позволит решать более "глобальные задачи".

Тайсаев уточнил, что к нему поступило обращение от председателя депутатской группы дружбы при ВНС КНДР Ли Чхоля. Он намерен направить его лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.

"КНДР — маяк подлинного социализма для всего мира. Я считаю, что нам необходимо снять санкции с КНДР и взять курс на углубление нашей интеграции, способствовать развитию общих проектов и совместно выполнять глобальные задачи", - делится мнением коммунист.

Напомним, что КПРФ, как и остальные российские партии, активно поддерживает ведение "специальной военной операции" на территории Украины.