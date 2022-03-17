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Новости 11:13

Петербург вернулся в тройку регионов, лидирующих по суточному распространению COVID-19

фото ЗакС политика Петербург вернулся в тройку регионов, лидирующих по суточному распространению COVID-19

За минувшие 24 часа положительный тест на коронавирус получили 34 819 жителей России, соответствующие данные приводятся в справке оперативного штаба от 17 марта. Днём ранее было зарегистрировано 36 519 новых случаев.

В больницы с подтверждённым ковидом госпитализировали ещё 5 008 пациентов. Выздоровели при этом 112 614 граждан.

Летальная COVID-статистика пополнилась 561 смертью.

В тройке регионов, лидирующих по уровню суточного распространения коронавируса, оказались следующие: Свердловская область (+1 804 случая), Петербург (+1 560 случаев), Москва (+1 352 случая).


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