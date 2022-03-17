Петербург вернулся в тройку регионов, лидирующих по суточному распространению COVID-19

За минувшие 24 часа положительный тест на коронавирус получили 34 819 жителей России, соответствующие данные приводятся в справке оперативного штаба от 17 марта. Днём ранее было зарегистрировано 36 519 новых случаев.
В больницы с подтверждённым ковидом госпитализировали ещё 5 008 пациентов. Выздоровели при этом 112 614 граждан.
Летальная COVID-статистика пополнилась 561 смертью.
В тройке регионов, лидирующих по уровню суточного распространения коронавируса, оказались следующие: Свердловская область (+1 804 случая), Петербург (+1 560 случаев), Москва (+1 352 случая).