Петербург вернулся в тройку регионов, лидирующих по суточному распространению COVID-19

В больницы с подтверждённым ковидом госпитализировали ещё 5 008 пациентов. Выздоровели при этом 112 614 граждан.

За минувшие 24 часа положительный тест на коронавирус получили 34 819 жителей России, соответствующие данные приводятся в справке оперативного штаба от 17 марта. Днём ранее было зарегистрировано 36 519 новых случаев.

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