Остатки снежных залежей в Петербурге ликвидируют 700 машин

Снежные массы, оставшиеся на улицах Петербурга после зимы, уберут при помощи 700 единиц спецтехники, пообещал вице-губернатор Анатолий Повелий, чьи заявления приводит 78.ru.

Ежесуточно с городских магистралей вывозят 12 тысяч кубометров осадков, при этом тысяча "кубов" воды тратится на мытьё улиц.

На апрель запланировано продолжение вывоза залежей грязной наледи с петербургских газонов.

Ранее жилищные и дорожные службы приступили к мытью улиц Северной столицы: город следует очистить от песка и смёта, оставшихся с зимы. Работы ведутся днём, так как по ночам в городе остаются заморозки.