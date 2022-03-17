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Новости 13:57

Подрядчик обязуется открыть "СКА Арену" в 2022 году, невзирая на санкции

фото ЗакС политика Подрядчик обязуется открыть "СКА Арену" в 2022 году, невзирая на санкции

Официальное открытие нового ледового комплекса "СКА Арена" в Петербурге состоится, несмотря на санкции, в конце текущего года, информирует пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Гендиректор компании-подрядчика напомнил, что площадь будущей арены составит почти 190 тысяч кв. метров, а её высота превысит 50 метров.

На площадке комплекса будут проходить турниры по 20 видам спорта. Хоккейные матчи способны будут вместить 21,5 тысячу зрителей, концерты - до 23 тысяч.

К возведению "СКА Арены" приступили весной 2021 года. Ранее на её месте находился ныне снесённый СКК "Петербургский".

Добавим, что город намеревался инвестировать в объект 10 млрд рублей из своего бюджета.


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