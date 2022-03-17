Мишустин: Выплаты на детей 8-16 лет в семьях с невысокими доходами начнутся в мае

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в ходе заседания кабинета министров, сделал ряд заявлений о мерах поддержки общества и экономики страны.

Так, 17 марта правительство РФ выделит почти 40 млрд рублей на реализацию первого пакета решений о поддержке занятости населения. Большая часть денег (свыше 25 млрд рублей) пойдут на создание в регионах временных вакансий для граждан, лишившихся работы из-за санкций.

Кроме того, премьер-министр потребовал не допустить роста цен на продукты.

"Нельзя допустить, чтобы текущие трудности в экономике преодолевались за счет повышения цен на товары", - констатировал Мишустин.

Наконец, анонсированные Владимиром Путиным выплаты на детей от 8 до 16 лет, живущих в малообеспеченных семьях, начнутся в мае, подытожил Мишустин.