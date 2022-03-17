ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:26

Мишустин: Выплаты на детей 8-16 лет в семьях с невысокими доходами начнутся в мае

фото ЗакС политика Мишустин: Выплаты на детей 8-16 лет в семьях с невысокими доходами начнутся в мае

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в ходе заседания кабинета министров, сделал ряд заявлений о мерах поддержки общества и экономики страны. 

Так, 17 марта правительство РФ выделит почти 40 млрд рублей на реализацию первого пакета решений о поддержке занятости населения. Большая часть денег (свыше 25 млрд рублей) пойдут на создание в регионах временных вакансий для граждан, лишившихся работы из-за санкций.

Кроме того, премьер-министр потребовал не допустить роста цен на продукты.

"Нельзя допустить, чтобы текущие трудности в экономике преодолевались за счет повышения цен на товары", - констатировал Мишустин.

Наконец, анонсированные Владимиром Путиным выплаты на детей от 8 до 16 лет, живущих в малообеспеченных семьях, начнутся в мае, подытожил Мишустин.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости17 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама