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Муниципал 15:47

Петербургские муниципалы могут лишиться права на уборку дворов

фото ЗакС политика Петербургские муниципалы могут лишиться права на уборку дворов

Правительство Петербурга намерено забрать у муниципалитетов полномочия по внутриквартальной уборке дворов. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте городской администрации, сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.

В настоящее время в шести районах города за порядок во дворах ответственны муниципалитеты. Смольный намерен унифицировать практику и полностью передать полномочия на районный уровень.

Согласно проекту, предлагается признать утратившим силу закон 2010 года, наделивший полномочиями по уборке территорий муниципалитеты в Колпинском, Кронштадтском, Курортном, Петродворцовом, Петроградском и Пушкинском районах Петербурга. Документ на рассмотрение Заксобрания внесет губернатор Александр Беглов.

Как сообщила "Фонтанка", в комитете необходимость изменений объяснили необходимостью "упорядочивания и единообразия" системы по уборке в городе, "в том числе и с учетом того, что работа органов госвласти в этом направлении представляется более эффективной".


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