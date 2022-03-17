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Новости 17:22

Таллин заявил о прекращении сотрудничества с Москвой и Петербургом

фото ЗакС политика Таллин заявил о прекращении сотрудничества с Москвой и Петербургом

Городское собрание эстонской столицы прекратило сотрудничество с Москвой и Петербургом, написал 17 марта "Интерфакс". Подобное решение власти Таллина объяснили продолжающимися событиями на Украине.

"Председатель Таллинского горсобрания Евгений Осиновский направил в Московскую городскую думу и в мэрию Москвы, а также в Законодательное собрание Санкт-Петербурга и в мэрию Санкт-Петербурга письмо, в котором сообщается, что Таллин прекращает всякое сотрудничество с обоими городами", — цитирует агентство сообщение горсобрания Таллина.

Согласно заявлению, решение было принято на внеочередном заседании представительного органа столицы Эстонии. Обращение поддержали все представленные в горсобрании фракции.

Договор о сотрудничестве между Заксобранием Петербурга и Таллинским горсобранием был заключен в 1996 году, протокол сотрудничества был подписан спустя три года. В 2011 году был подписан договор о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сфере.

Фото: pixabay


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