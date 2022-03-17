Власти Петербурга попросили упростить въезд в страну жителям Китая и Индии

Смольный направил на рассмотрение федеральной власти ряд предложений для поддержки туристической отрасли, поведал глава профильного комитета Сергей Корнеев. Слова чиновника прозвучали на круглом столе, организованном бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, сообщил "Деловой Петербург".

В своем выступлении Корнеев указал, что 60 % иностранного въездного турпотока в допандемийное время в Петербурге приходилось на жителей "тех стран, которые сейчас не относятся к недружественным". В качестве примера он назвал Китай, Индию и страны Ближнего Востока.

"В связи с этим мы думаем и считаем, что дальнейшая либерализация визового режима вплоть до полной отмены виз... — это вполне себе мера поддержки, которую надо сейчас обсуждать с правительством", — завершил свою мысль глава комитета по развитию туризма. В ответ Титов сообщил ему, что "МИД там видит угрозы трудовой миграции".

Кроме того, по словам Корнеева, Петербург предлагает ввести налоговые каникулы по налогу на прибыль, а на региональном уровне обсуждается возможность продления в текущем году льгот по налогу на землю и на имущество, а также субсидирование плат за ЖКУ для гостиниц и отелей. В свою очередь, заместитель Корнеева Нана Гвичия обратилась к Титову с просьбой способствовать поддержке российских систем бронирования гостиниц и не допустить рассмотрения законопроекта о регулировании цен в отелях во время проведения международных мероприятий.